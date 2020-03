Liverpool Bournemouth: Van Dijk è una fonte di gioco cruciale

Van Dijk ha confezionato un assist in Liverpool-Boornemouth. Le sue qualità in fase di impostazioni sono state determinanti

Gli avversari del Liverpool sono soliti applicare un blocco molto basso per togliere spazi al tridente dei Reds. In questi casi, l’apporto di Van Dijk è determinante per la fase di possesso. Il difensore olandese ha infatti grandissime qualità nel gioco lungo.

I suoi lanci millimetrici sono una risorsa importante, soprattutto per la spinta dei terzini. Un esempio nella slide sopra, in cui il Liverpool premia la sovrapposizione di Van Dijk grazie a un sublime cambio di campo.