Liverpool: come (e da dove) tira la squadra di Klopp

Il Liverpool di Klopp è una macchina da gol. I Reds tirano molto poco dalla distanza, poiché riescono ad arrivare al tiro da situazioni pericolose

Anche nel corso di questa stagione, il Liverpool di Klopp si è rivelato una macchina da gol. 66 reti segnate in 29 partite di Premier League, con 61.03 Expected Goals totali. Per tiri assoluti, i Reds sono la terza squadra della Premier (452), alle spalle di Chelsea e Manchester City.

Va però detto che la stragrande maggioranza di queste conclusioni arrivano da dentro l’area. Il Liverpool è solo all’ottavo posto della Premier per tiri dalla distanza (131). Insomma, ciò vuol dire che i Reds riescono a produrre tante occasioni di qualità, non hanno bisogno di forzare la conclusione dalla distanza per creare pericoli.