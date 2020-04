Liverpool, Firmino: il brasiliano è fondamentale anche in fase difensiva

Firmino è fondamentale nei meccanismi del Liverpool di Klopp. Compie un lavoro imprescindibile anche in fase difensiva

Anche se non segna molto, Firmino è uno dei giocatori più importanti del Liverpool. Il brasiliano svetta per l’interpretazione del ruolo: è uno dei pochi veri falsi nove del calcio contemporaneo, visto che libera e svuota costantemente il centro dell’attacco (un esempio nella slide sopra).

Oltre a ciò, l’ex Hoffenheim compie un lavoro incredibile in fase di non possesso: d’altronde, nel sistema di Klopp gli attaccanti danno un contributo fondamentale nel pressing. Firmino è il terzo attaccante (considerando le prime punte) che in Premier ha vinto più contrasti in questa stagione: ben 25.