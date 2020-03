Alexander-Arnold e Robertson sono di fatto i principali registi offensivi del Liverpool. Un dato esprime il loro peso

Il calcio si è fermato sul più bello per il Liverpool: dopo l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool, si stava attendendo solo la matematica per quel titolo che manca da 30 anni.

Nei Reds, il peso dei terzini nella manovra offensiva è enorme. Alexander-Arnold e Robertson hanno generato tantissimi gol per il Liverpool. Come si vede nella slide sopra, i due terzini occupano una posizione avanzatissima quando i Reds attaccano. Basti pensare che, come riporta Whoscored.com, sono due tra i primi tre giocatori (insieme a De Bruyne) che hanno più passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo.