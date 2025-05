Liverpool, paura durante la parata per il titolo: una macchina travolge la folla; la leggenda Kenny Dalglish: «Scosso dalla vicenda: non camminiamo mai da soli»

Liverpool, le parole della leggenda Kenny Dalglish, dopo il tragico incidente durante la parata per i festeggiamenti del titolo

La parata del Liverpool per festeggiare la vittoria della Premier League è stata sconvolta da un tragico incidente sul finale, quando un’auto ha investito la folla in Water Street, nel centro città. Ventisette persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino in condizioni gravi, mentre quattro persone sono state estratte da sotto il veicolo. L’autore del gesto, un uomo britannico di 53 anni, è stato arrestato sul posto. La polizia, secondo il Daily Mirror, ha escluso la matrice terroristica. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato un bilancio ancora più drammatico, ma l’episodio ha lasciato la città e il mondo del calcio profondamente scossi. La società ha espresso vicinanza alle vittime e ha dichiarato di collaborare attivamente con le autorità locali.

Tra le voci più significative nel dolore collettivo spicca quella della leggenda del Liverpool Sir Kenny Dalglish, che ha condiviso un messaggio di grande empatia e solidarietà: «Scioccato, inorridito e profondamente addolorato per quanto accaduto alla fine della parata. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questo tragico evento. Il nostro inno non è mai stato così significativo: You’ll Never Walk Alone. La vostra famiglia del Liverpool è con voi». Le sue parole hanno riecheggiato come un abbraccio simbolico della comunità calcistica, capace di unire e confortare nei momenti più bui. Anche altri ex giocatori dei Reds, come Jamie Carragher, Robbie Fowler e John Aldridge, hanno espresso shock e vicinanza, così come la Premier League, la FIFA e il Primo Ministro Keir Starmer, sottolineando la forza e l’unità di una città che sa stringersi nei momenti di difficoltà. Ma è proprio la voce di Dalglish, icona del club e della città, a farsi portavoce dell’anima del Liverpool, ricordando che in mezzo alla tragedia resta salda la promessa di non essere mai soli.