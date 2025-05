Liverpool, incidenti stradali e panico in città durante la parata. Cosa è successo in Inghilterra? - Calcio News 24

Liverpool, festa in città dopo la vittoria del titolo. Incidenti e disagio tra i tifosi dei Reds. Le ultime

Attimi di panico a Liverpool durante la parata organizzata per celebrare la vittoria del campionato inglese di calcio. Un’auto ha travolto alcune persone tra la folla che assisteva all’evento nel centro cittadino. Secondo quanto riportato dai media britannici, l’episodio ha provocato diversi feriti, anche se al momento non è stato diffuso un bilancio ufficiale delle condizioni dei coinvolti.

La polizia, intervenuta rapidamente sul posto insieme a numerose ambulanze, ha confermato l’arresto di un uomo, identificato come il conducente del veicolo responsabile dell’investimento. In una nota diffusa poco dopo l’accaduto, le forze dell’ordine hanno parlato di una “collisione” e di un “incidente stradale”, evitando per ora di fornire ulteriori dettagli sulle cause e la dinamica dell’evento.

La zona interessata, nel cuore della città del Merseyside, è stata immediatamente isolata per consentire le operazioni di soccorso e le prime indagini. Testimoni presenti alla parata hanno raccontato scene di grande confusione e paura tra la folla, con molti spettatori che cercavano riparo dopo l’impatto.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha commentato con preoccupazione quanto accaduto: «Le immagini che arrivano da Liverpool sono scioccanti. I miei pensieri vanno a tutte le persone ferite o coinvolte in questo tragico incidente», ha dichiarato. Starmer ha poi voluto ringraziare la polizia e i soccorritori per la prontezza con cui hanno gestito l’emergenza, assicurando di essere in costante contatto con le autorità locali per ricevere aggiornamenti sull’evolversi delle indagini.

Il governo ha sottolineato che, al momento, non si esclude alcuna pista e che le indagini sono “in corso”. L’episodio ha inevitabilmente rovinato un momento di festa per la città, che si era riunita in massa per celebrare il trionfo sportivo del Liverpool Football Club.