Liverpool, colpo clamoroso dei Reds a fine mercato! Strappato al Chelsea, affare da 65 milioni! Tutti i dettagli

Liverpool, i Reds hanno messo a segno questo grande colpo di fine mercato! Strappato al Chelsea, operazione da 65 milioni! Tutti i dettagli

Il Liverpool ha piazzato un colpo di mercato di assoluto rilievo proprio sul gong, assicurandosi le prestazioni del promettente difensore centrale francese Jérémy Jacquet. Secondo quanto appreso da ESPN, il club di Anfield ha raggiunto un accordo totale con il Rennes per il trasferimento del ventenne talento transalpino.

L’operazione è di quelle importanti dal punto di vista finanziario: i Reds verseranno nelle casse del club francese una cifra fissa di 55 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro), a cui si aggiungeranno ulteriori 5 milioni di sterline in bonus legati agli obiettivi.

L’arrivo di Jacquet ad Anfield assume i contorni di una vera e propria “guerra” di mercato vinta contro il Chelsea. I Blues, infatti, sembravano in netto vantaggio, avendo già raggiunto un’intesa di massima con il Rennes per il cartellino del giocatore. Tuttavia, la volontà del ragazzo è stata decisiva per il clamoroso ribaltone degli ultimi giorni. Jacquet ha scelto di sposare il progetto tecnico di Arne Slot, convinto di poter trovare maggiore spazio e un percorso più rapido verso la titolarità nel Merseyside rispetto a Londra. La recente decisione del Chelsea di riportare alla base Mamadou Sarr dallo Strasburgo e di blindare Josh Acheampong ha fatto temere al francese un eccessivo affollamento nel reparto arretrato di Stamford Bridge.

Per il Liverpool, l’acquisto di Jacquet non è solo un investimento per il futuro, ma una necessità impellente per il presente. Il reparto difensivo di Slot è infatti in piena emergenza. La dirigenza doveva muoversi con decisione anche per tutelarsi di fronte alle incerte situazioni contrattuali di pilastri come Ibrahima Konaté e Andy Robertson, entrambi in scadenza a fine stagione e con un futuro tutto da scrivere. A ciò si aggiunge una situazione infortuni drammatica: con Giovanni Leoni e Conor Bradley fuori per il resto della stagione, e con Joe Gomez e Jeremie Frimpong attualmente ai box, l’arrivo di un centrale di ruolo come Jacquet era diventato imprescindibile per dare ossigeno alla retroguardia dei Reds.