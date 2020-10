Liverpool, Klopp nei guai: anche Fabinho ko, Atalanta a rischio

Il Liverpool deve registrare anche l’infortunio di Fabinho. Il duttile giocatore brasiliano a rischio per la gara di Champions League

Una nuova tegola per Klopp e il Liverpool. Il tecnico dei ‘Reds’ aveva individuato in Fabinho il sostituto nel cuore della difesa di van Dijk, fuori per diversi mesi dopo il grave infortunio al ginocchio.

Si è fermato però anche il brasiliano come annunciato da Klopp in conferenza stampa, con l’ex Monaco che salterà sicuramente la gara di Premier contro il West Ham. Fabinho rischia seriamente di non esserci neanche martedì per la sfida di Champions League con l’Atalanta.