Liverpool: le difficoltà di Fabinho in mezzo al campo

Fabinho e il Liverpool sono molto in difficoltà nelle ultime partite. Tanta sofferenza su ogni palla persa, si rischia in transizione

Il Liverpool si sta scoprendo fragile nelle ultime partite. I Reds si caratterizzano per applicare un intenso pressing dopo la perdita del possesso, ma di recente sono meno intensi del solito. Su ogni palla persa, c’è il rischio di concedere tanto in ripartenza: d’altronde, se adotti uno stile di gioco del genere, è imprescindibile essere aggressivi sulle seconde palle.

Fabinho è uno dei giocatori più in difficoltà del Liverpool, e si è visto anche contro il Bournemouth. Spesso si trova troppo isolato in mezzo, segno delle cattive spaziature della squadra. Un esempio nella slide sopra, in cui il Liverpool è schierato molto male.