Liverpool Napoli: pagelle Reds piene di insufficienti

Il Liverpool con il Napoli vince ma, per la critica, non convince: alcune delle pagelle non sufficienti dei Reds

Il risultato finale di Liverpool-Napoli sorride a Klopp, anche se non cambia nulla nell’assegnazione dei posti nel girone. Il 2-0 peraltro è maturato nel finale e la vittoria non salva la prestazione di un po’ di giocatori Reds. Su La Gazzetta dello Sport sono ben 7 gli insufficienti e i più gravi si sono meritati il 5.

FABINHO – Travolto dalla fisicità del centrocampo del Napoli, non riesce a dare né ordine né disciplina alla zona centrale dei Reds. Klopp avrebbe bisogno di quelle sue idee che in questo momento fa fatica ad esprimere.

MILNER – Anche lui come Fabinho si fa travolgere dai dirimpettai, ma rispetto al compagno è più presente in attacco creando la miglior occasione nel primo tempo

FIRMINO – In fase di conclusione è nullo, ma almeno nel primo tempo sisbatte per far salire la squadra aiutando ad impostare l’azione. Nella ripresa cala alla distanza

JONES – Tanto fumo partendo da sinistra, con l’idea che debba creare provando anche ad essere pericoloso. Non solo non ci riesce – qualche buona idea -, ma finisce spesso con l’incartarsi