Liverpool: quanto incide Alisson

In Liverpool-Atletico Madrid, mancherà Alisson a Klopp. Quando manca il portiere brasiliano, i Reds incassano molto

Klopp ha detto che che Alisson salterà Liverpool-Atletico Madrid. Come successo a inizio stagione, Adrian prenderà il suo posto. In effetti, i numeri riportati da Whoscored.com dimostrano l’importanza del portiere brasiliano.

Liverpool with Alisson in goal this season 27 games

14 goals conceded

12 clean sheets

1 error led to a goal Liverpool with Adrian in goal this season 16 games

20 goals conceded

3 clean sheets

3 errors led to a goal pic.twitter.com/pWfdtlR0zl — WhoScored.com (@WhoScored) March 6, 2020

Con Alisson in campo, i Reds hanno appena subito 14 gol in 27 partite. Al contrario, il Liverpool ha subito l’enorme cifra di 20 gol nei 16 match in cui ha giocato Adrian. Klopp spera che l’assenza di Alisson non pesi nel match di ritorno contro il Cholo Simeone.