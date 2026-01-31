Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord: ecco chi lo vuole per la prossima stagione

Il Liverpool cambia strategia e si defila dalla corsa per Givairo Read. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Reds sono ancora a caccia di un laterale destro, ma non affonderanno il colpo per il promettente difensore classe 2006 del Feyenoord, fermo ai box da settimane. Il futuro del ragazzo sarà deciso in estate: su di lui restano vigili Bayern Monaco e Manchester City.

🚨 Liverpool are still exploring the market for a new right back before the end of the window.



It won’t be Givairo Read, Dutch right back currently injured for several weeks.



👀 FC Bayern and Manchester City remain keen on Read for summer window.



🎥 https://t.co/hssb6lmAIx pic.twitter.com/z0mZPOmyoj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

PAROLE – «🚨 Il Liverpool sta ancora valutando il mercato per un nuovo terzino destro prima della fine del mercato.

Non sarà Givairo Read, terzino destro olandese attualmente infortunato da diverse settimane.

👀 Il Bayern Monaco e il Manchester City continuano a puntare su Read per la sessione estiva».

