Liverpool Sheffield: Van Dijk è decisivo nell’assist di Robertson

Il gol di Mané contro lo Sheffield esprime molti concetti tattici del Liverpool. I Reds sono parecchio verticali

Il gol con cui Mané ha sbloccato la gara in Liverpool-Sheffield esprime molti dei concetti tattici dei Reds. Si vede nella slide sopra. Capita che il Liverpool svuoti il centro del campo: non sempre risale sul corto, ma anzi tenta di sfruttare la spinta dei terzini e la capacità di Van Dijk nel lancio lungo

Non c’è nessun riferimento dei Reds alle spalle della prima pressione avversaria, l’intenzione è quella di aggredire la profondità. Van Dijk serve con un preciso lancio lungo la sovrapposizione di Robertson, il cui cross per Mané porta in vantaggio il Liverpool. Azione che fotografa le verticalità dei Reds.