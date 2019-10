Liverpool Tottenham: Henderson mezzala è l’intuizione di Klopp

Klopp ha modificato i compiti tattici di Henderson. Ormai il centrocampista inglese è una mezzala con movimenti molto offensivi

Henderson, oltre che capitano dei Reds, è uno dei simboli del Liverpool di Klopp. Un suo gol, che ad Anfield mancava da parecchi anni, ha avviato la rimonta contro il Tottenham.

Rispetto al passato, in cui agiva davanti alla difesa, l’impatto di Fabinho ha cambiato i suoi compiti tattici. Ormai Henderson è una mezzala che ricopre ampie porzioni di campo. Si fa notare per molti inserimenti offensivi, spesso è lui che riempie l’area con le punte. Come appunto in occasione del gol contro gli Spurs.