Liverpool Tottenham: l’importanza difensiva di Fabinho

Fabinho è fondamentale per gli equilibri difensivi del Liverpool. Contro il Tottenham ha inciso nella riaggressione

Il Liverpool è una delle squadre migliori al mondo nel contropressing, ossia la pressione non appena si perde palla. E’ una squadra che riconquista velocemente il possesso dopo che lo perde, uno dei marchi di fabbrica di Klopp.

Fabinho è determinante per gli equilibri difensivi del Liverpool, da quando gioca in Inghilterra è migliorato molto in fase difensiva. Contro il Tottenham, oltre all’assist per Henderson, ha effettuato la bellezza di 4 intercetti e 3 tackle. Nessuno ha recuperato più palloni di lui.