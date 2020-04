Liverpool, Van Dijk: Klopp non rinuncia mai all’olandese

Van Dijk è insostituibile nel Liverpool. E infatti Klopp non rinuncia mai alle sue qualità, visto che l’olandese è sempre in campo

Van Dijk è uno dei principali simboli dello straordinario ciclo del Liverpool di Klopp. L’allenatore tedesco non rinuncia letteralmente mai al giocatore olandese, fondamentale tanto in fase difensiva quanto nell’impostazione.

The Most Used Premier League XI (% of Minutes Played) pic.twitter.com/teXa5FoCPh — WhoScored.com (@WhoScored) April 14, 2020

Whoscored.com ha stilato un undici della Premier League in cui vengono scelti i giocatori più utilizzati. Come si può vedere, Van Dijk agisce da difensore centrale in questo 352. L’ex Southampton ha disputato il 100% dei minuti disputati della squadra, senza mai saltare un minuto.