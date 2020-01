Lobotka Napoli: il mediano che manca a Gattuso

Il Napoli sta facendo sul serio per Lobotka. Da troppo tempo manca un mediano specialista che sappia giocare vertice basso

Dopo l’addio di Jorginho, il Napoli non ha più avuto un vertice basso specialista. Una mancanza evidente se si gioca col 433 (e infatti Ancelotti aveva utilizzato diversi ibridi). Per questo il Napoli sta facendo di tutto per portare Lobotka in Italia.

Lo slovacco è un ottimo palleggiatore sul breve, sa distribuire e scaricare velocemente e a pochi tocchi. Rispetto a Jorginho, è forse un po’ meno pulito tecnicamente ma dotato di maggiore esplosività. Infatti, ha un ottimo dribbling e cambio di passo. Il tipo di mediano che cerca Gattuso, che rispetto ad altri allenatori non prescinde da importanti qualità fisiche.