Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Trattativa lampo col club

Per Manuel Locatelli, il calcio sta seguendo una sorta di legge del karma: “per ricevere, bisogna essere pronti a sacrificare qualcosa“. Dopo la delusione per il Mondiale sfumato con la Nazionale, il centrocampista bianconero ha deciso di trasformare quella ferita in un motore di spinta per le ultime otto partite di campionato. L’obiettivo è chiaro: blindare la Champions League, fondamentale per la continuità del progetto di Luciano Spalletti, con cui, nonostante le incomprensioni in Nazionale, si è sviluppato un ottimo feeling tecnico.

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Il rinnovo e l’impegno con la Juventus

Il legame tra Locatelli e la Juventus è pronto a essere rafforzato da un rinnovo del contratto che si concretizzerà probabilmente già la prossima settimana. L’accordo estenderà la scadenza fino al 2030 e prevede un adeguamento dell’ingaggio, che supererà i 4 milioni di euro, una cifra che riflette il valore crescente del giocatore, che è ormai il perno insostituibile della mediana bianconera. Questo rinnovo è un passo importante per il giocatore, che ha saputo rispondere ai fischi iniziali con prestazioni impeccabili, diventando un esempio di dedizione per i suoi compagni.

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L’apprezzamento di Fabregas e il ruolo cruciale in campo

Il valore di Locatelli è stato riconosciuto anche all’estero. Cesc Fabregas, in conferenza stampa, ha elogiato il centrocampista bianconero, definendolo uno dei migliori talenti del calcio italiano: “Locatelli mi è sempre piaciuto. È ingiusto dire solo due nomi, se giocano lì è perché sono bravi“. Per Spalletti, Locatelli è un giocatore raro, capace di bilanciare qualità e quantità, e la sua assenza ha spesso coinciso con le prestazioni più opache della squadra. La sua presenza, invece, è stata il motore di serate orgogliose, come la rimonta contro il Galatasaray. Ora, Locatelli è pronto a riprendersi tutto, con un futuro che si tinge esclusivamente di bianconero.