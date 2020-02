Longo Torino, annuncio sempre più imminente: in mattinata il tecnico ha risolto il proprio contratto col Frosinone

E’ sempre più imminente l’annuncio di Moreno Longo quale nuovo tecnico del Torino, dopo la risoluzione del contratto con Walter Mazzarri. L’ex tecnico della Primavera granata, infatti, questa mattina ha risolto il contratto che ancora lo legava al Frosinone.

«Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro con Moreno Longo ed il suo staff. La società ringrazia Moreno Longo ed i suoi collaboratori augurando loro le migliori soddisfazioni per il futuro professionale», la nota pubblicata dal club ciociaro.