Lookman Atalanta, strappo totale: non si è presentato in ritiro. L’attaccante nigeriano vuole solo l’Inter e diserta gli allenamenti

Lo strappo, ormai, è totale e insanabile. La telenovela di mercato tra Ademola Lookman e l’Atalanta è arrivata al punto di non ritorno. L’attaccante nigeriano non si è presentato oggi a Zingonia per la ripresa degli allenamenti, in un chiaro e forte segnale di rottura per forzare la sua cessione all’Inter.

Rottura totale: Lookman diserta gli allenamenti a Zingonia

Nella giornata di oggi, lunedì, la squadra di Ivan Juric era attesa al centro sportivo per riprendere il lavoro, a due giorni dalla vittoriosa amichevole di sabato a Lipsia. All’appello mancava proprio Ademola Lookman. Il giocatore, che sta recuperando da un problema al polpaccio e che avrebbe dovuto proseguire il suo percorso individuale, ha disertato l’appuntamento, saltando anche il pranzo di squadra con i compagni. Un gesto plateale che trasforma il rapporto con il club in un vero e proprio braccio di ferro.

La volontà del giocatore: vuole solo l’Inter

Questa mossa estrema è l’ultimo capitolo di una saga infuocata, nata dalla conclamata volontà del giocatore di lasciare Bergamo per trasferirsi all’Inter. La rottura nasce dal secco “no” dell’Atalanta all’offerta nerazzurra e dalle successive dichiarazioni della dirigenza, che hanno portato a uno scontro frontale con il giocatore. Lookman, dal canto suo, si sente tradito da una promessa di cessione fatta in passato e ora sta provando a forzare la mano in tutti i modi.

Ora la palla passa ai club: l’Inter resta alla finestra

L’assenza di oggi apre scenari imprevedibili. La posizione di Lookman come “separato in casa” è ormai ufficiale e mette l’Atalanta in una posizione scomoda, con l’obbligo di trovare una soluzione per un caso diventato insostenibile. L’Inter, nel frattempo, resta alla finestra, osservando con attenzione l’evolversi della situazione. La rottura tra il giocatore e il club bergamasco potrebbe infatti costringere l’Atalanta a riaprire la trattativa e a rivedere le proprie pretese economiche per risolvere il problema.