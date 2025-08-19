Lookman ritorna a Zingonia: l'epilogo di una situazione tanto evitabile per il ragazzo (e l'Atalanta esce a testa alta) - Calcio News 24

Ademola Lookman ritorna a Zingonia: nel mezzo le conseguenze dell’Atalanta e il suo futuro

Epilogo di una delle situazioni più controverse nella storia dell‘Atalanta: conclusa con il ritorno di Ademola Lookman a Zingonia (con tanti peccati addosso). Il Pinocchio che ritorna dalla fata con una tagliuola dopo aver fatto il Melampo con l’Inter; il Mola prende la parte nella Bibbia di uno dei fratelli che dopo aver sperperato il suo patrimonio (in questo caso morale) ritorna a casa, e dall’altra parte non può aspettarsi la famiglia Percassi sacrificare il capretto più grasso per far festa.

La reazione della società potrebbe essere ricondotta al capitolo 22, versetto 23 dell’Esodo: “La mia ira si accenderà, e io vi trafiggerò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figli orfani”. Magari non in maniera così esagerata, ma comunque una presa di posizione forte per il comportamento tanto immaturo e per certi versi da commediante di Lookman: andato via nell’ombra da Bergamo battendo i piedi, rinnegando con certi atteggiamenti tutto quello che è stato con l’Atalanta, voltando le spalle ad una Bergamo che lo ha reso grande.

Grande, com’è stata la società che ha ribadito il concetto “pagare moneta, vedere cammello” alla quale si è tutelata, ma ora sorge una dubbio: quale sarà il futuro di Lookman all’Atalanta al di là della multa salata? Ovviamente chi si presenterà a Bergamo con 50/55 milioni di euro avrà il ragazzo, però se nel caso Ademola dovesse rimanere all’Atalanta ci sarà tanto da lavorare per riprendersi tutto (o almeno la metà di quello che ha buttato via).

Non si può pensare che la vicenda finisca a tarallucci e vino dove basta solo pagare una sanzione economica, bensì servirà compiere degli atti dovuti: chiedere scusa a tutto al mondo Atalanta e poi cominciare dall’inizio tutta quella preparazione che non ha fatto e poi (forse) ritornare in rosa.

Una situazione che segna il brutto epilogo di una stella ormai caduta, dall’altra però con una menzione ad un’Atalanta che esce a testa alta nonostante la turbolenza estiva.