Lookman Atletico Madrid a che punto siamo della trattativa: cosa manca per chiudere l’operazione! Gli aggiornamenti

La notizia era nell’aria, ma ora arriva la conferma definitiva che scuote l’ambiente bergamasco. L’avventura di Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta è giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’operazione che porterà l’attaccante all’Atletico Madrid è in fase di chiusura proprio in queste ore. L’eroe di Dublino ha svuotato l’armadietto e si appresta a iniziare una nuova vita calcistica nella Liga spagnola.

I dettagli economici: accordo da 40 milioni

Le parti hanno raggiunto un accordo verbale totale sulla base di una cifra pari a 40 milioni di euro. Un incasso notevole per la famiglia Percassi, che realizza l’ennesima plusvalenza capolavoro della sua gestione. La giornata odierna sarà decisiva per i passaggi formali: scambio di documenti, stesura dei contratti e organizzazione della logistica per le visite mediche. L’Atalanta perde la sua freccia più appuntita, un giocatore capace di abbinare velocità supersonica a una freddezza sotto porta che lo ha consacrato a livello internazionale.

La scelta di Lookman: il “No” ai soldi turchi

Dietro la fumata bianca c’è la ferrea volontà del giocatore. Nelle ultime ore, infatti, il Fenerbahçe aveva provato un inserimento prepotente, mettendo sul piatto un’offerta di ingaggio superiore rispetto a quella degli spagnoli. Tuttavia, Lookman ha informato tutte le parti in causa di voler dare priorità assoluta alla proposta dell’Atletico Madrid. Il fascino della Liga e la possibilità di essere allenato da Diego Simeone hanno prevalso sull’aspetto puramente economico. L’attaccante nigeriano classe 1997 lascia Bergamo da vincente, pronto a diventare il nuovo idolo del Metropolitano.