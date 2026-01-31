Lookman Atletico Madrid, affare quasi fatto: le cifre e i dettagli, quanto incassa l’Atalanta dalla cessione dell’attaccante

Lookman Atletico Madrid, è praticamente fatta: le cifre e i dettagli, quanto guadagna l’Atalanta dalla partenza dell’attaccante

Il colpo di scena più rumoroso dell’ultimo giorno di calciomercato arriva da Bergamo. Quello che sembrava un pilastro intoccabile della “Dea” è ormai con le valigie in mano: Ademola Lookman è vicinissimo al trasferimento all’Atletico Madrid. La trattativa, come riferito da Di Marzio, ha subito un’accelerata che appare definitiva. L’attaccante nigeriano è pronto a lasciare la Serie A per abbracciare la Liga spagnola.

I dettagli dell’affare: oltre 40 milioni

L’operazione è virtualmente chiusa (“quasi fatta”). I due club hanno lavorato sotto traccia per raggiungere un’intesa di massima che soddisfa le richieste della famiglia Percassi: l’affare si aggira su una cifra complessiva di poco superiore ai 40 milioni di euro (bonus inclusi). Superato lo scoglio tra le società, si sta limando in queste ore l’accordo economico tra l’entourage del giocatore e i Colchoneros. Per Diego Simeone, Lookman rappresenta l’innesto perfetto per rivitalizzare l’attacco dell’Atletico nella seconda parte di stagione.

L’indizio definitivo: escluso contro il Como

A confermare che non si tratta di semplici rumors ma di una chiusura imminente, è arrivata la scelta tecnica di Palladino. L’allenatore dell’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida odierna contro il Como escludendo il nigeriano. Nessun problema fisico, solo logiche di mercato: Lookman è stato preservato per evitare infortuni che potrebbero far saltare il banco. Mentre i compagni scenderanno in campo per il derby lombardo, l’attaccante attende solo il via libera per volare a Madrid e sottoporsi alle visite mediche. Bergamo si prepara a salutare il suo “Mola”: l’addio è questione di ore.