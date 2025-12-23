Lookman, come andrà a finire il mercato considerando anche la Coppa d'Africa? Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Ademola Lookman pronto per la Coppa d’Africa: cosa farà l’attaccante aspettando il calciomercato?

Ademola Lookman ha di nuovo la valigia pronta, ma questa volta la destinazione è chiara: la Coppa d’Africa. L’attaccante dell’Atalanta e la sua Nigeria sognano il riscatto dopo la delusione dell’ultima edizione, quando il sogno del titolo svanì in finale contro i padroni di casa della Costa d’Avorio. Due anni dopo, le “Super Eagles” ripartono stasera contro la Tanzania con una rosa stellare, infarcita di talenti che militano o hanno militato in Serie A. Lookman è la punta di diamante di un attacco formidabile che vede spesso protagonisti anche Victor Osimhen e l’ex milanista Samu Chukwueze. A loro si aggiungono, tra gli altri, Dele-Bashiru della Lazio e Akinsanmiro del Pisa (in prestito dall’Inter), oltre a una nutrita colonia di giocatori provenienti dalla Premier League.

Ma tutti gli occhi sono puntati proprio su Lookman. La sua stagione è iniziata nel segno dell’incertezza, con un trasferimento estivo che sembrava imminente (Inter o estero) e poi sfumato. Lo strappo con l’Atalanta è stato ricucito con pazienza e fermezza dalla dirigenza bergamasca, ma il ritorno in campo non è stato subito brillante come in passato. I soli 3 gol segnati finora in 16 presenze tra campionato e Champions League sono un bottino magro per un giocatore delle sue qualità, e anche le ultime apparizioni in nazionale non hanno entusiasmato.

La Coppa d’Africa rappresenta quindi un’occasione d’oro per il rilancio. Con un contratto in scadenza nel 2027 e un rinnovo in fase di studio da parte dell’Atalanta, il futuro di Lookman è ancora tutto da scrivere. Se la sua volontà resta quella di partire, già a gennaio o la prossima estate, un torneo continentale giocato da protagonista sarebbe la vetrina ideale per attirare l’interesse dei grandi club europei e, parallelamente, far lievitare nuovamente il prezzo del suo cartellino, per la gioia delle casse nerazzurre.

