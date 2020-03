Lopetegui avvisa la Roma a pochi giorni dalla gara di Europa League: «Ottimo Siviglia contro un grande Atletico»

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento europeo della Roma contro il Siviglia di Lopetegui. Le ultime uscite degli spagnoli lasciano sicuramente un po’ di preoccupazione nella mente di Fonseca. Ieri, ad esempio, gli andalusi hanno strappato un prezioso pari con l’Atletico Madrid.

Lo ha commentato in maniera fiera Lopetegui: «Grande prestazione, non so se la migliore della stagione in trasferta. L’Atletico è una grande squadra, noi ce ne andiamo con un punto e siamo soddisfatti».