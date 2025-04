Serie A, lotta scudetto: cosa succede in caso di arrivo a pari punti tra Inter e Napoli? Ecco cosa dice il regolamento

Serie A, lotta scudetto: in caso di arrivo a pari punti tra Inter e Napoli ci sarà lo spareggio! Ecco cosa dice il regolamento

In Serie A stiamo assistendo ad un’accesissima lotta scudetto che vede protagoniste l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte. Dopo il successo dei partenopei nel 33° turno di campionato contro il Monza, i nerazzurri cadono al Bologna e perdono la testa solitaria della classifica, entrambe le squadre sono a pari punti (71), con 5 giornate al termine del campionato.

Ma cosa succederebbe qualora entrambe le squadre arrivassero a pari punti? Il regolamento della Serie A prevede uno spareggio in gara secca.

Come riporta Calciomercato.com, infatti – «Se Inter e Napoli dovessero chiudere il campionato a pari punti al primo posto, verrebbe disputato uno spareggio. Anche nella stagione 2024/25, infatti, è confermata la gara finale post torneo di Serie A per determinare la squadra vincitrice dello stesso. Fino a qualche anno fa sarebbe stato considerato lo scontro diretto di andata al pari di quello di ritorno, ma da qualche stagione l’arrivo in testa di due squadre a pari punti prevede che si disputi una partita secca per determinare la formazione Campione d’Italia. Dove si giocherebbe l’eventuale spareggio Scudetto? Semplice: si giocherebbe in casa della squadra che ha gli scontri diretti a favore. Inter e Napoli, da questo punto di vista, si trovano in perfetto equilibrio avendo pareggiato 1-1 entrambe le sfide stagionali. Nel caso in cui chiudessero a pari punti, si dovrebbero considerare altri fattori per decretare la squadra di casa: differenza reti negli scontri diretti, differenza reti nell’intero campionato, goal fatti nell’intero campionato, sorteggio. Solo in caso di divieti da parte delle autorità preposte all’ordine pubblico, la partita si giocherebbe alternativamente nella sede della finale di Coppa Italia: lo stadio Olimpico di Roma»