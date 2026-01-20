Lovric Cagliari, trattativa riaperta dopo lo stop: il centrocampista apre alla destinazione sarda? Le ultime

Lovric Cagliari, dialoghi di nuovo intensi dopo lo stop: il centrocampista apre alla soluzione sarda e la trattativa

Il calciomercato delle ultime ore registra un nuovo avvicinamento tra Lovric e il Cagliari, una pista già segnalata da Alfredo Pedullà e ora tornata d’attualità. Le ultime indicazioni parlano di contatti intensi e di una trattativa che, dopo essersi raffreddata, sembra essere ripartita con decisione.

Dopo un periodo di stop, Udinese e Cagliari hanno ripreso a dialogare, complice anche il poco spazio trovato dal centrocampista in Friuli. I rossoblù, impegnati negli ultimi dettagli per Sulemana e Dossena, continuano a considerare Lovric un profilo ideale per rinforzare il reparto. Decisiva, in questo senso, l’apertura del giocatore, che nelle scorse settimane aveva valutato alternative estere ma ora vede la destinazione sarda come un’opportunità tecnica più stimolante e con maggior minutaggio.

Le prossime ore potrebbero essere decisive: le trattative stanno accelerando e il clima attorno all’operazione è positivo. Nulla è ancora definito, ma il Cagliari sta lavorando con tempismo per provare a chiudere un obiettivo concreto e già noto da tempo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

