Lucescu svela: «Malore? Non riuscivo a respirare. Mi sono arrabbiato dopo aver guardato gli highlights della partita contro la Turchia»

Lucescu: «Malore? Non riuscivo a respirare e ho perso conoscenza. Mi sono arrabbiato dopo aver guardato fatto questo»

Negli ultimi mesi il commissario tecnico della Romania, Mircea Lucescu, è stato costretto a diversi ricoveri a causa di una malattia che aveva preferito tenere nascosta per non distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale della sua Nazionale: la qualificazione ai Mondiali. Una scelta dettata dal senso di responsabilità, ma che racconta anche la delicatezza della sua situazione.

Giovedì, però, la Romania è stata eliminata nella semifinale dei play-off, sconfitta 1-0 dalla Turchia per effetto del gol di Kadioglu. La squadra di Lucescu dovrà ora disputare un’amichevole martedì contro la Slovacchia, reduce dal rocambolesco 4-3 subito dal Kosovo. Un impegno che arriva in un momento complicato, aggravato da quanto accaduto questa mattina durante l’allenamento.

Mentre guidava la seduta, infatti, Lucescu ha accusato un nuovo malore ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. I media rumeni hanno però rassicurato tifosi e addetti ai lavori, parlando di condizioni stabili e sotto controllo. Una notizia che, pur nella preoccupazione generale, porta un primo segnale di sollievo. Ecco le sue prime parole:

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PAROLE – «Non riuscivo più a respirare e ho perso conoscenza. Adesso sto bene. Mi sono arrabbiato dopo aver guardato gli highlights della partita contro la Turchia. Abbiamo commesso degli errori incredibili che ci sono costati la qualificazione».