Lucescu smentisce le voci sul Parma: «Ma la Serie A è un sogno»

Razvan Lucescu, allenatore romeno accostato negli scorsi giorni a Sampdoria e Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A

Răzvan Lucescu, allenatore romeno accostato negli scorsi giorni a Sampdoria e Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a un suo possibile approdo in Serie A. Ecco le parole a Parmalive.com.

PARMA – «Non è mai esistito nessun contatto col Parma, credo sia una voce costruita dalla stampa greca, avendo io allenato il PAOK. È vero, sono stato a Milano la scorsa settimana, ma solo per incontrare un amico. Forse l’accostamento al Parma nasce dalla presenza di due calciatori rumeni in squadra, non saprei che altro ipotizzare».

SERIE A – «L’unica cosa che posso dire è che per un tecnico allenare in Italia è un sogno, è il paese numero uno in termini di preparazione dei propri allenatori. Però guardando i numeri, di tecnici stranieri ce n’è solo uno, Fonseca. E in Francia e Germania la situazione è simile».