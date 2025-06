Lucumi sarà della Roma? La situazione dell'affare considerando le richieste del Bologna - Calcio News 24

Lucumí alla Roma? Trattativa complessa, il Bologna chiede la clausola piena. Il piano della squadra giallorossa

Il nome di Jhon Lucumí continua a circolare con insistenza tra i protagonisti del calciomercato della Roma, diventando una delle piste più calde per rinforzare la difesa giallorossa. Il centrale colombiano, attualmente in forza al Bologna, è finito nel mirino della dirigenza capitolina, intenzionata a regalare a Gasperini un rinforzo di qualità nel pacchetto arretrato.

La trattativa su Lucumi, però, non si preannuncia semplice. La gestione tra Lucumí e la Roma è una pista che piace molto anche al neo direttore sportivo Frederic Massara, che ha già dato l’ok per tentare l’assalto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, anche Gasperini apprezza il giocatore, a conferma del valore del difensore sul mercato italiano.

Tuttavia su Lucumi, la posizione del Bologna è chiara e inflessibile: per lasciar partire il proprio gioiello difensivo, il club emiliano chiede il pagamento integrale della clausola rescissoria da 28 milioni di euro, esercitabile fino al 15 luglio. Una cifra importante, che rappresenta l’ostacolo principale per la Roma, la quale starebbe cercando di trovare margini di trattativa per abbassare l’esborso, magari inserendo delle contropartite tecniche o soluzioni dilazionate.

Lucumí, classe 1998, è reduce da una stagione solida con la maglia rossoblù e ha dimostrato di essere uno dei centrali più affidabili della Serie A. La sua capacità di impostare dal basso, unita alla solidità nei duelli difensivi, lo rendono il profilo ideale per la nuova Roma targata Gasperini, che punta a costruire una squadra più aggressiva e compatta.

La chiave per sbloccare l’operazione Lucumí-Roma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando i giallorossi intensificheranno i contatti con il Bologna. Il giocatore non ha ancora espresso pubblicamente la sua volontà, ma l’idea di approdare in un club come la Roma, che parteciperà alle coppe europee, potrebbe rappresentare una forte motivazione.

Con il tempo che stringe e la scadenza della clausola fissata al 15 luglio, il futuro di Lucumí resta incerto, ma la Roma farà il possibile per portare a Trigoria un difensore che possa garantire affidabilità e qualità fin da subito.