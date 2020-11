Luis Alberto è guarito dal Coronavirus: il centrocampista della Lazio ha dato l’annuncio via social svelando l’esito del tampone – FOTO

Luis Alberto è guarito dal Coronavirus. A dare l’annuncio è lo stesso centrocampista della Lazio tramite i suoi profili social, dove ha postato l’esito negativo del suo tampone.

Buone notizie per Simone Inzaghi dunque che potrebbe ritrovare Luis Alberto in vista della sfida in campionato contro la Juventus, in programma domenica alle 12.30 all’Olimpico. Il suo rientro cambierebbe non di poco la gara.