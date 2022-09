Luiz Felipe: «La Lazio mi ha formato come uomo e calciatore, ma volevo cambiare aria»

Il difensore del Betis Luiz Felipe ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la Lazio

Luiz Felipe, difensore arrivato questa estate al Betis alla scadenza del contratto con la Lazio, in una intervista a El Pais ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la squadra biancoceleste.

ADDIO – «Volevo cambiare un po’. La Liga mi è sempre piaciuta molto. La Lazio è un grande club, mi ha formato come giocatore e persona, però volevo uno stimolo, un’avventura nella mia vita ed è arrivata l’offerta del Betis. Dal primo momento, mi hanno fatto sentire importante. Anche prima di firmare il contratto. Carriera? Giocavo a calcio da quando avevo 13 anni e arrivai all’Iutano, che ora milita nella Serie B del Brasile. Giocati un anno in quel club, poi arrivò la Lazio che mi tesserò grazie al rapporto di uno scout. Avevo 19 anni. Ero un ragazzino, non parlavo italiano e il periodo di adattamento fu complicato. Andai in prestito alla Salernitana, una volta tornato fui aggregato alla squadra. Ho giocato cinque stagioni a buon livello in Serie A».

