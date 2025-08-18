Lukaku fuori 3 mesi, il Napoli corre ai ripari: due nomi dalla Premier e due dalla Serie A… L'infortunio del belga costringe il club a cambiare i piani. Ecco chi sono i candidati a sostituirlo - Calcio News 24

Lukaku fuori 3 mesi. Come si comporterà adesso la squadra partenopea? Le novità

Una tegola pesantissima, un fulmine a ciel sereno che costringe i campioni d’Italia a tornare di corsa sul mercato. La diagnosi per l’infortunio di Romelu Lukaku è la peggiore possibile: «lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra». Un verdetto che significa uno stop di almeno tre mesi e che priva Antonio Conte del suo punto di riferimento offensivo proprio alla vigilia dell’inizio del campionato.

Come riportato oggi da Repubblica, il Napoli è ora costretto a correre ai ripari per colmare un vuoto che il solo Lorenzo Lucca non può riempire.

La strategia del DS Manna, secondo il quotidiano, è chiara: cercare un attaccante di spessore in prestito, magari pescando tra gli esuberi dei top club europei. La Premier League è il terreno di caccia principale. I nomi più caldi sono quelli di Joshua Zirkzee e Rasmus Højlund del Manchester United, anche se sul danese è forte la concorrenza del Milan. Dal Chelsea, invece, spunta di nuovo l’ipotesi Nicolas Jackson, un profilo che il Napoli seguiva già prima di chiudere l’operazione Lucca.

Ma non si guarda solo all’estero. Anche in Italia ci sono due piste concrete. La prima porta ad Artem Dovbyk, centravanti ucraino in uscita dalla Roma, che rappresenterebbe un’occasione interessante. La seconda è quella che conduce al montenegrino Nikola Krstović del Lecce, un giocatore più giovane ma dal grande potenziale.

Il tempo stringe, il Napoli deve decidere in fretta. L’assenza di Lukaku, uomo simbolo dello scudetto, è un handicap enorme. La palla ora passa a Lucca, ma il mercato dei campioni d’Italia, spinto dalla necessità, è pronto a regalare un’ultima, obbligata sorpresa.