Lukaku scaricato, il Napoli si consola con Salah: “C’è stato un blitz”

Momo Salah ha annunciato l’addio al Liverpool e si scatenano le indiscrezioni: c’è anche il Napoli sulle sue tracce

Via dal Liverpool, ma per andare dove? Il futuro di Momo Salah è ancora tutto da scrivere e tiene banco ormai da settimane.

L’egiziano resta un calciatore in grado di fare la differenza in campo ed è per questo che diverse squadre si sono messe alla finestra per capire le possibilità di prendere l’ex Roma e Fiorentina. Le indiscrezioni raccontano della possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita, dove ci sono le risorse economiche per allettare il calciatore.

C’è però anche una corrente di pensiero secondo cui Salah non sia ancora pronto ad un’esperienza in un campionato minore e voglia giocare ancora un paio di stagione ad alto livello. Ed è qui che torna in scena la Serie A, campionato che sta ‘raccogliendo’ tutti i senatori che hanno illuminato gli ultimi anni del calcio europeo. Dopo Modric e de Bruyne, potrebbe essere la volta di Salah.

Si è parlato di Juventus, ma serve la qualificazione in Champions, ma ora spunta fuori anche il Napoli: in rottura con Lukaku, l’egiziano potrebbe diventare il nome giusto per un altro grande colpo per accontentare Conte.

Salah al Napoli, la rivelazione di Cammaroto

È il giornalista Emanuele Cammaroto a parlare di questa ipotesi a ‘Napoli Magazine’. Secondo il cronista, un addio di Lukaku aprirebbe lo spazio salariale per l’arrivo di Salah.

“Per Salah c’è anche il Napoli – ha affermato Cammaroto -, soprattutto se dovesse uscire almeno uno tra De Bruyne e Lukaku e quindi liberare risorse in bilancio. A quel punto ci sarebbe i presupposti per il monte ingaggi e per un’offerta alla De Bruyne con ricco bonus alla firma”. Cammaroto ricorda che anche de Bruyne era un nome considerato impossibile per gli azzurri, poi però è arrivato.

Il Napoli ci ha già provato per Salah (Instagram Momo Salah) – Calcionews24.com

Inoltre, il giornalista ha ricordato un retroscena: “Il Napoli ha già provato a prendere Salah nell’estate del 2015, quando il giocatore lasciò la Fiorentina per approdare poi alla Roma”. All’epoca il Napoli organizzò un summit in ritiro, ma Salah aveva già dato parola ai giallorossi: “Ci fu un blitz per tentare di acquistare Salah, ma aveva già un accordo con la Roma. Era allora un pallino di De Laurentiis – spiega – e lo è ancora adesso” per le cose eccezionali fatte a Liverpool”. Approdo possibile, dunque, soprattutto perché “in panchina c’è Conte che è uno straordinario attrattore per campioni come Salah”. Basterà per rendere reale il sogno azzurro?