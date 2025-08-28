 Maglia Atalanta, l'opinione dei tifosi nerazzurri sull'intero kit targato New Balance 2025/2026 - Calcio News 24
Atalanta News

Maglia Atalanta, l’opinione dei tifosi nerazzurri sull’intero kit targato New Balance 2025/2026

MAGLIA ATALANTA

Atalanta, l’opinione dei tifosi nerazzurri sul kit targato New Balance: approvato a pieni voti lo sponsor tecnico al suo primo anno

Con l’uscita della terza maglia, l’Atalanta ha completato l‘intero kit 2025/2026 targato New Balance: un battesimo importante all’insegna di un nuovo grande ciclo nerazzurro. Bilancio definitivo? Ecco l’opinione dei tifosi atalantini sui social.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 982 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: per il popolo atalantino il kit New Balance passa a pieni voti con un grandissimo 8 in pagella.

