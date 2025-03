Maglia Juve 2025 2026, spoilerata la nuova casacca dei bianconeri per la prossima stagione – FOTO

Maglia Juve 2025 2026: spoiler clamoroso per quella che sarà la nuova casacca dei bianconeri la prossima stagione – FOTO

Il sito specializzato La Maglia Bianconera ha voluto spoilerare quella che sarà la futura maglia della Juventus per la stagione 2025 2026: o per meglio dire una versione simile a quella che dovrebbe essere la versione originale.

Queste le immagini della possibile nuova divisa Home della Juventus per la stagione 2025 2026. Non resta che aspettare la prossima stagione per capire come saranno veramente le casacche che accompagneranno la squadra bianconera