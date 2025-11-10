Milan, spunta l’indiscrezione per la nuova maglia della stagione 2026/2027: ritorno alla tradizione rossonera! Strisce classiche e dettagli bianchi, le ultimissime

Milan, indiscrezioni sulla maglia 2026/27: tornano le strisce rossonere classiche con dettagli bianchi, le ultimissime

Il futuro del Milan passa anche dall’identità visiva. Secondo le anticipazioni di Footy Headlines, la prima maglia per la stagione 2025/26 segnerà un deciso ritorno alle origini: stop agli esperimenti, spazio alle iconiche strisce rosse e nere nella loro versione più classica.

Negli ultimi anni il club aveva osato con design più audaci e fantasie innovative, ma ora la scelta è quella di un look minimalista e fedele alla storia rossonera, destinato a conquistare i tifosi che chiedevano un recupero dell’estetica tradizionale.

Il kit sarà arricchito da dettagli bianchi per loghi e applicazioni, con la possibile introduzione di un monochrome crest: lo stemma del Milan in versione monocromatica bianca, una novità assoluta nella storia del club.

Questa svolta stilistica riflette la volontà di Puma e del Milan di valorizzare l’heritage rossonero, offrendo ai fan una maglia che torni a essere simbolo immediato e inconfondibile della tradizione milanista.

LEGGI ANCHE – Bargiggia in esclusiva a Milannews24: «La prestazione del Milan a Parma è stata molto deludente. Sullo Scudetto e sulla Nazionale…»

