Maguire Manchester United, ufficiale il rinnovo di contratto: i dettagli e le sue parole dopo la firma

Maguire Manchester United, ufficiale il rinnovo di contratto: cifre, dettagli e le parole del difensore centrale inglese dopo la firma

Harry Maguire continuerà la sua avventura con il Manchester United. Il club inglese ha ufficializzato il rinnovo del difensore, che ha firmato un nuovo accordo fino a giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Arrivato nell’estate del 2019 dal Leicester, il centrale inglese era stato acquistato per 80 milioni di sterline, cifra allora record per un difensore. Da allora ha superato quota 260 presenze con i Red Devils.

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IL COMUNICATO E LE PAROLE – «Harry Maguire ha firmato un nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza al Manchester United fino a giugno 2027, con un’opzione per un ulteriore anno. Il difensore centrale ha collezionato 266 presenze e ha vinto la Carabao Cup e la FA Cup da quando è arrivato al club nel 2019.

Harry Maguire ha dichiarato: “Rappresentare il Manchester United è il massimo onore. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno. Sono felicissimo di prolungare il mio percorso in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri tifosi speciali per creare insieme altri momenti indimenticabili. Si percepisce l’ambizione e il potenziale di questa entusiasmante squadra. La determinazione di tutto il club a lottare per i trofei più importanti è evidente a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora arrivare”.

Il direttore sportivo del Manchester United, Jason Wilcox ha dichiarato: “Harry incarna la mentalità e la resilienza necessarie per giocare al meglio per il Manchester United. È un professionista esemplare che porta un’esperienza e una leadership inestimabili alla nostra giovane e ambiziosa squadra. Harry, come tutti al club, è totalmente determinato ad aiutare il Manchester United a raggiungere successi costanti e duraturi”».