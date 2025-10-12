Maignan Milan, le sue parole: «Sono d’accordo con Rabiot su Milan Como! Non capisco perché...»

Maignan Milan, le sue dichiarazioni su quel tema caldo: «Sono d’accordo con Rabiot su Milan Como! Non capisco perché…». Le parole

Alla vigilia di Islanda-Francia, Mike Maignan è intervenuto in conferenza stampa affrontando diversi temi, tra cui la discussa amichevole tra Milan e Como, in programma a febbraio 2026 a Perth, in Australia.

Il portiere e capitano rossonero ha espresso il proprio appoggio al compagno di nazionale Adrien Rabiot, che nei giorni scorsi aveva sollevato perplessità sull’opportunità di disputare un match così lontano dal calendario europeo. Alle parole del centrocampista della Juventus aveva già replicato l’amministratore delegato della Serie A, difendendo la scelta.

Maignan, però, non è stato l’unico a schierarsi al fianco di Rabiot: anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, pur non essendo direttamente coinvolto nella partita, ha voluto unirsi alla polemica, sottolineando i rischi e le criticità di un impegno così distante nel tempo e nello spazio.

SU MILAN-COMO A PERTH – «Sono completamente d’accordo con Adrien Rabiot. Si pensa molto all’aspetto finanziario. Non capisco perché si giochi una partita del campionato italiano all’estero».

SULLA SFIDA DI DOMANI – «Sappiamo che sarà complicato. Affronteremo un avversario forte. Al Parc des Princes ci hanno messo in difficoltà. Ci sono tre punti da conquistare per avvicinarci alla qualificazione. Siamo pronti ad affrontare la sfida. Sono nazioni con stadi molto più piccoli. Ci mettono molta grinta, volontà e voglia. Non sarà una partita facile. Siamo molto concentrati. Abbiamo molta umiltà. Fa un po’ freddo, ma ci adatteremo, anche loro avranno lo stesso clima».

LA FASCUA DI CAPITANO – «Il capitano della squadra è Kylian. È l’allenatore che decide, non c’è mai stata alcuna reazione o altro. Siamo totalmente d’accordo con le scelte dell’allenatore e del capitano. Domani Kylian non ci sarà, l’allenatore ha fiducia in me e mi ha scelto come capitano. Non ho nulla da cambiare, farò quello che so fare».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24