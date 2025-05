Maignan Milan, c’è l’offerta per il rinnovo di contratto: cifre e dettagli, il portiere riflette: le ultimissime

Maignan Milan, ecco l’offerta per il rinnovo di contratto con i rossoneri: le cifre e i dettagli, il portiere riflette: le ultimissime

Il Milan ha ufficialmente avanzato un’offerta di rinnovo per Mike Maignan, il cui contratto attuale scade a giugno 2026. Il club rossonero ha proposto un prolungamento fino al 2028, con opzione per il 2029, a un ingaggio di 4,5 milioni di euro più bonus, una cifra inferiore rispetto ai 5 milioni più bonus discussi in precedenza. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Attualmente, il portiere francese percepisce 3 milioni di euro, bonus inclusi, e sta valutando la proposta, con una predisposizione positiva verso l’accettazione. Il suo recente rendimento ha rafforzato la fiducia del Milan, che punta a garantirsi la sua permanenza per le prossime stagioni.