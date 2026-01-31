Connect with us

Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero

3 ore ago

Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero sul prolungamento di contratto del francese

Il Milan blinda la sua porta con una mossa decisiva per il futuro. È arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo di Mike Maignan, che ha firmato un contratto a lunghissimo termine valido fino al 30 giugno 2031. Il portiere della Nazionale francese, arrivato a Milano nel 2021, diventa così una vera bandiera del club di Via Aldo Rossi. Con 188 presenze all’attivo e i gradi di Capitano ormai cuciti sul braccio, “Magic Mike” si conferma il leader indiscusso dello spogliatoio guidato da Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese potrà contare ancora a lungo sul protagonista assoluto dello Scudetto 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. La società ha voluto premiare la crescita esponenziale e l’affidabilità dell’estremo difensore, spegnendo sul nascere ogni voce di mercato. Un segnale di forza per le ambizioni del Diavolo, che costruisce i suoi successi futuri attorno alla certezza tra i pali.

IL COMUNICATO – «AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031.

Arrivato in rossonero nell’estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese.

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l’obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera».

