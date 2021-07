Main Sponsor Inter: nerazzurri sul podio d’Italia grazie a Socios

L’ufficialità di Socios come nuovo main sponsor dell’Inter potrebbe spingere i nerazzurri sul podio in Italia dei più pagati

Dopo la fine di un’era, legata a Pirelli, l’Inter guarda avanti. Nelle ultime settimane è circolata la voce del possibile ingresso di Socios come nuovo main sponsor del club.

Domani potrebbe addirittura essere il giorno dell’annuncio ufficiale, ma le cifre stanno già circolando. Grazie a questa intesa – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – l’Inter dovrebbe incassare circa 20 milioni di euro a stagione. Una cifra inferiore rispetto ai 30 milioni sperati, ma comunque superiore rispetto a quanto versato da Pirelli.

Calcio e Finanza ha stilato una classifica delle sponsorizzazioni più redditizie in Italia. Ai vertici della classifica del valore dei main sponsor in Italia si trova sempre la Juventus, che per la stagione 2021/22 e fino al 2023/24 incasserà 45 milioni di euro da Jeep. Al secondo posto c’è la Fiorentina di Commisso, che grazie all’azienda del patron Commisso, Mediacom, ha incassato 25 milioni di euro nell’ultima stagione per la sponsorizzazione della maglia. Grazie a Socios.com l’Inter si posizionerà sul terzo gradino del podio, scalzando così il Sassuolo che – come la Fiorentina – grazie a Mapei ha incassato 18 milioni di euro. In pratica – sottolinea il sito -, quello nerazzurro sarà l’accordo dal valore maggiore non considerando quelli con parti correlate.