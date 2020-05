Come nel match di andata Timo Werner ha firmato una tripletta contro il Mainz: l’Inter osserva interessata le gesta del tedesco

Timo Werner ha firmato il suo 22°, 23° e 24° gol in campionato (30 in totale in stagione) contro il Mainz. Tripletta all’andata e tripletta al ritorno. L’attaccante tedesco ha sbloccato il match a inizio partita tagliando sul primo palo e incrociando la palla di destro sul palo opposto per poi calare il poker a inizio ripresa con un tap-in sotto porta su assist di Kampl. Il terzo gol è arrivato al 75′ quando ha battuto il portiere avversario con un morbido pallonetto.

Ricordiamo che su Werner ci sia il forte interesse da parte dell’Inter nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse finire al Barcellona.

LE TRAVAIL DE KAMPL

LA REMISE DE NKUNKU

LE DOUBLE DE WERNER LEIPZIG EST MAGIQUE #M05RBL pic.twitter.com/1z6IVTg9nJ — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO5) May 24, 2020