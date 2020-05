Calciomercato Inter, le tre mosse di Zhang: Werner la prima scelta. Poi uno tra Chiesa e Tonali, senza dimenticare Cavani

Tre mosse per poter colmare il gap con la Juventus. Tuttosport in edicola oggi fa il punto sulla situazione in casa Inter, con Zhang che vuole assolutamente rinforzare la rosa durante la prossima finestra di mercato.

L’obiettivo numero uno resta Timo Werner, ma gli occhi sono puntati anche su Cavani, che potrebbe tornare in Italia. Poi si penserà ad uno tra Chiesa e Tonali, col centrocampista del Brescia in pole.