Malagò tuona: «Kalulu-Bastoni? Abisso culturale con le Olimpiadi! Rispetto al calcio…». Le parole del presidente del CONI

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha analizzato ai microfoni di Eurosport il caso Bastoni-Kalulu scoppiato in Inter-Juventus, tracciando un netto parallelo con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il numero uno dello sport italiano ha sottolineato la profonda differenza culturale tra i due mondi: mentre il calcio si perde spesso in polemiche sterili e perdite di tempo, ai Giochi invernali anche una minima infrazione di gioco, come accaduto nel curling, porta a immediate revisioni regolamentari e giudizi terzi, dimostrando un rigore ben diverso.

PAROLE – «Sono un grande appassionato di calcio, un tifoso e credo di saperne abbastanza di questo sport. E la cultura è diversa rispetto a quanto stiamo vedendo ai Giochi Olimpici. In questi giorni abbiamo 260-300 pagine che riportano vari media e ci accorgiamo che l’unico caso di Milano-Cortina riguarda un giocatore di curling canadese che per due volte con un dito ha accompagnato fuori dalla hog line di rilascio dello stone e un giocatore svedese l’ha rimproverato. Questo è stato il caso della poca sportività a Milano-Cortina, tra l’altro neanche sanzionato ma ora in virtù di questo fatto arriverà un giudizio terzo da parte di un arbitro, modificando le regole. Di cos’altro dobbiamo parlare? Perdiamo del tempo».