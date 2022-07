Maldini, Verona e Cremonese sul figlio d’arte del Milan

Il futuro di Daniel Maldini potrebbe essere lontano dal Milan: Verona e Cremonese sono interessate al classe 2001

Il Milan potrebbe salutare, soltanto in prestito, il figlio d’arte Daniel Maldini. Sul classe 2001 avrebbero messo gli occhi un paio di società di A.

Hellas Verona e Cremonese hanno chiesto informazioni al Milan per il trequartista. Maldini potrebbe andare via in prestito per giocare con continuità. Lo scrive il Corriere dello Sport.