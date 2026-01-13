Malen alla Roma, altra svolta nella trattativa! La mossa del club giallorosso non lascia più dubbi, aggiornamenti importanti

Malen alla Roma, nuova offerta del club giallorosso per arrivare all’esterno dell’Aston Villa. Ultimissime indiscrezioni

La Roma ha deciso di non aspettare oltre. Dopo i primi sondaggi esplorativi e una trattativa che sembrava destinata a protrarsi per le lunghe, il club capitolino ha premuto il piede sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni di Donyell Malen. La dirigenza giallorossa ha capito che gennaio è il mese delle opportunità da cogliere al volo e ha recapitato una nuova offerta ufficiale, decisamente migliorativa rispetto alla precedente, con l’obiettivo dichiarato di chiudere l’operazione in tempi brevissimi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La notizia: il rilancio giallorosso

A lanciare l’aggiornamento è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riportato, la Roma ha rotto gli indugi presentando una proposta economica che si avvicina sensibilmente alle richieste. Non si tratta più di un semplice interessamento: la volontà è quella di definire l’acquisto a titolo definitivo (o con una formula che preveda un obbligo certo) per anticipare la concorrenza internazionale. L’obiettivo è chiaro: portare Malen nella Capitale già nelle prossime ore, permettendogli di integrarsi nel gruppo e di essere disponibile per i prossimi, delicati impegni di campionato.

Il profilo: velocità e tecnica al servizio della squadra

Donyell Malen, classe 1999, è il rinforzo ideale per dinamizzare il reparto offensivo romanista. Attaccante della nazionale olandese, è un giocatore polivalente capace di agire sia da punta centrale che da esterno d’attacco. La sua carriera, passata attraverso le giovanili dell’Ajax, l’Arsenal, l’esplosione al PSV e la consacrazione a Dortmund ed ora all’Aston Villa, ne fa un profilo di caratura internazionale. Dotato di un’accelerazione bruciante e di un ottimo dribbling nello stretto, Malen porterebbe quella imprevedibilità che a tratti è mancata alla manovra giallorossa. La sua capacità di attaccare la profondità si sposerebbe alla perfezione con i trequartisti di qualità già presenti in rosa.

Strategia totale: Malen più Vaz?

Questo affondo per l’olandese conferma le ambizioni della Roma in questa finestra invernale. Come emerso nelle scorse ore, il club lavora anche sul fronte prospettico con l’affare Robinio Vaz dal Marsiglia. L’idea della società sembra essere quella di una doppia operazione: Malen per l’impatto immediato e la titolarità, Vaz per il futuro. I tifosi ora attendono solo la fumata bianca.