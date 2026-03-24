Malen rinato alla Roma, anche il ct Koeman esulta: «Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice. C’è una cosa fondamentale!»

Malen è letteralmente rinato alla Roma, anche il ct Ronald Koeman ha parlato così del momento che sta vivendo l’attaccante giallorosso

L’approdo nella Capitale ha decisamente rigenerato uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico europeo. Donyell Malen sta vivendo un momento di forma eccezionale con la maglia della Roma, ritagliandosi un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere tattico giallorosso. Le sue recenti e convincenti prestazioni non sono passate inosservate in patria, attirando le attenzioni del commissario tecnico degli Oranje, pronto a scommettere forte su di lui per i prossimi, decisivi impegni internazionali.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La svolta in Serie A e l’obiettivo della rassegna iridata

Il momento d’oro vissuto dall’attaccante è stato uno dei temi centrali affrontati nel ritiro della selezione olandese. Il CT della Nazionale olandese, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla presenza di Malen, che alla Roma è rinato e ora spera di guadagnarsi un posto per il Mondiale. Il passaggio al club capitolino ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per la carriera del giocatore. Dopo periodi di discontinuità, in Serie A ha ritrovato il sorriso, la condizione atletica ideale e una straordinaria propensione offensiva. L’obiettivo dichiarato del classe 1999, ora, è sfruttare questa vetrina per blindare una convocazione fondamentale in vista dell’attesissima rassegna iridata del 2026.

Le parole del CT: duttilità tattica e il segreto del minutaggio

Durante l’incontro con i giornalisti, l’allenatore dell’Olanda ha analizzato nel dettaglio l’evoluzione tecnica dell’attaccante romanista, esaltandone la preziosissima duttilità e l’impatto positivo del suo recente trasferimento in Italia.

Queste le sue parole: “Donyell Malen può fare la prima punta molto bene perché è incredibilmente veloce e sa finalizzare. Lo sapevo già, dato che l’ho fatto esordire in Nazionale proprio come punta quando giocava ancora nel PSV. Tuttavia, con noi ha dimostrato di poter interpretare molto bene il suo ruolo anche partendo da destra, seppur con molta libertà. La cosa più importante è che abbia ritmo. Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice: ora accumula più minuti e gioca partite intere. È fondamentale”

Le dichiarazioni del selezionatore certificano il totale successo dell’intuizione di mercato avuta dalla dirigenza della Roma. Il ritrovato minutaggio e l’opportunità di giocare con regolarità hanno restituito al calcio internazionale un attaccante completo, letale negli spazi e tatticamente insostituibile.