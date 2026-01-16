Connect with us

Malen si presenta alla Roma: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Su Gasperini e il mio ruolo voglio dire questo»

Malen, nuovo esterno della Roma, si è presentato ai canali ufficiali giallorossi. Queste le sue dichiarazioni

Donyell Malen, nuovo acquisto della Roma, ha parlato ai canali ufficiali giallorossi. Questa la sua presentazione.

SENSAZIONI – «Mi sento bene, sono felicissimo di essere qui. Sono state delle giornate lunghe, ma sono entusiasta».

SI ALLA ROMA «Direi la passione dei tifosi, l’ambizione della proprietà e gli obiettivi che si è prefissato il club. Penso che questo sia un grandissimo club e sono felicissimo».

GASPERINI – «Penso che lui sia molto importante per questo club. Ha fatto buone cose in passato con altre società e le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio, così come i suoi attaccanti. Non vedo l’ora di lavorare con lui».

RUOLO «Preferisco giocare al centro, penso di poter essere più pericoloso giocando da attaccante puro, di poter creare occasioni per la squadra e segnare. Per cui mi piace quella posizione».

SERIE A – «Conosco molto bene questo campionato, ho visto molte partite quest’anno e anche in passato. La Serie A mi è sempre interessata, sono felicissimo di essere qui e giocare in questo campionato. Lo conosco molto bene, da quando avevo 9 anni».

MESSAGGIO AI TIFOSI «Sono felice di essere qui e lotterò per questo club. Cercherò di dare il massimo, segnare gol e servire assist. Sono molto entusiasta. Forza Roma!».

