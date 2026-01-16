Malen si presenta alla Roma: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Su Gasperini e il mio ruolo voglio dire questo»

Malen, nuovo esterno della Roma, si è presentato ai canali ufficiali giallorossi. Queste le sue dichiarazioni

SENSAZIONI – «Mi sento bene, sono felicissimo di essere qui. Sono state delle giornate lunghe, ma sono entusiasta».

SI ALLA ROMA – «Direi la passione dei tifosi, l’ambizione della proprietà e gli obiettivi che si è prefissato il club. Penso che questo sia un grandissimo club e sono felicissimo».

GASPERINI – «Penso che lui sia molto importante per questo club. Ha fatto buone cose in passato con altre società e le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio, così come i suoi attaccanti. Non vedo l’ora di lavorare con lui».

RUOLO – «Preferisco giocare al centro, penso di poter essere più pericoloso giocando da attaccante puro, di poter creare occasioni per la squadra e segnare. Per cui mi piace quella posizione».

SERIE A – «Conosco molto bene questo campionato, ho visto molte partite quest’anno e anche in passato. La Serie A mi è sempre interessata, sono felicissimo di essere qui e giocare in questo campionato. Lo conosco molto bene, da quando avevo 9 anni».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Sono felice di essere qui e lotterò per questo club. Cercherò di dare il massimo, segnare gol e servire assist. Sono molto entusiasta. Forza Roma!».