Jon Dahl Tomasson, allenatore del Malmoe, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro la Juventus. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

SCONFITTA CON LA JUVENTUS – «Quando ci si avvicina a un miracolo di questo genere come il risultato di oggi, dico che ci sono state cose positive. Siamo orgogliosi, abbiamo giocato contro una squadra forte, faccio i complimenti alla Juventus che ha finito il girone come capolista. È un grande risultato per loro: noi siamo contenti di esserci qualificati, è stato un viaggio in Paradiso per noi essere qui, poter giocare contro queste squadre con budget diversi dai nostri. E ce la siamo giocata, stasera siamo stati solidi nel primo tempo, siamo migliorati nella ripresa».

JUVENTUS E CHELSEA – «Sono due grandissime squadre che possono andare avanti nelle prossime fasi. Il sorteggio ci ha accoppiati a queste big ma per noi sfidare questi club storici è un orgoglio: sono di altro livello rispetto a noi e il primato della Juventus lo dimostra».